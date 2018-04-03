В Ровно изъяли около 55 кг янтаря-сырца

В Ровно правоохранители изъяли около 55 кг янтаря-сырца во время обыска автомобиля "Mercedes Vito", принадлежащего 30-летнему жителю областного центра, сообщил отдел коммуникации полиции Ровенской области.

"Первого апреля на улице Николая Карнаухова инспекторы патрульной полиции в Ровенской области остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Во время поверхностной проверки полицейские заметили пакет, в котором находилось камни, внешне похожее на янтарь. Транспортное средство доставили на территорию отдела полиции и опечатали", – говорится в сообщении.

Как отмечается, на основании постановления суда следователи совершили обыск автомобиля "Mercedes Vito" и обнаружили в нем мешок и пакеты с "солнечным" камнем общим весом 54 кг 650 граммов.

По факту приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем, сведения внесли в Единый список досудебных расследований по ст.198 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают лица, причастные к совершенному преступлению.