В Кременце Тернопольской области прямо посреди дороги перевернулся и загорелся молоковоз. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Святослав Журовский.

Как видно на записи, водитель молоковоза на повороте обходил яму и не справился с управлением, когда его обгонял микроавтобус,передает со ссылкой на .

В результате опрокидывания на дорогу разлились десятки литров молока, машину протянуло несколько метров по дороге и она загорелась.

По предварительным данным, водитель успел выскочить из горящего автомобиля.

Правоохранители пытались остановить водителя-нарушителя, однако он проигнорировал требование. Во время погони "Шкода-Суперб" на скорости задела колесом бордюр, от чего перевернулась, а затем загорелась.

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