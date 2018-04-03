Украинская теннисистка Людмила Киченок после успешного выступления на турнире "Премьер" в Майами отличилась рывком в парном рейтинге WTA, передает со ссылкой на Теннисный портал Украины.

Наша соотечественница поднялась в парном рейтинге WTA на 4 позиции и впервые в карьере заняла тридцать пятое место. Ее сестра Надежда Киченок поднялась на 6 позиций, повторив свое личное достижение двухмесячной давности — 36-ю строчку. Ольга Савчук занимает на этой неделе пятьдесят первую позицию (1), а Екатерина Бондаренко — 58 (2).

Стоит отметить, что Л.Киченок в четвертьфинале турнира в Майами остановили только первые сеяные Макарова / Веснина.

Как сообщал , Элина Свитолина осталась на прежней позиции в одиночном разряде WTA.

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