Заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк заявил, что 2 апреля имели место единичные случаи очередей и некорректного поведения в медучреждениях. Ковтонюк: Начали спокойно и уверенно Фото: Pavlo Kovtonyuk / Facebook "Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда "подвисало" локально, их решали", – написал он.Ковтонюк добавил, что имели место единичные случаи очередей и некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнения на бумаге и т.д.)."Словом, начали спокойно и уверенно", – резюмировал чиновник. https://www.facebook.com/pavlo.kovtonyuk/posts/1730905540280903 С 2 апреля подписать декларацию можно с врачами из тех учреждений, которые подключены к электронной системе eHealth. Сейчас в ней зарегистрированы 997 учреждения и 11 885 врачей из всех областей Украины. Кампания "Врач для каждой семьи" – бессрочная.И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечала, что декларация – "это не просто бумажка"."Это изменение в отношениях между врачом и пациентом, высший уровень доверия пациента к врачу и высший уровень ответственности врача перед своим пациентом. Пациент доверяет нам свое здоровье или здоровье своего ребенка. Мы должны подписать, что берем эту ответственность на себя", – поясняла она.Процесс заполнения документа занимает от 10 до 20 минут. Предварительная запись не нужна. Для подписания декларации необходим паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Чтобы подписать декларацию для ребенка, потребуется свидетельство о рождении и документы одного из родителей или опекунов.Чтобы подписать декларацию, нужно обратиться в регистратуру медицинского учреждения. Работник регистратуры, медсестра или врач вводит данные пациента в электронную систему, после чего на его мобильный телефон придет смс с кодом, который нужно сообщить сотруднику медучреждения. Затем из электронной системы распечатывается декларация с данными пациента. Он должен их проверить и подписать документ в двух экземплярах: один забирает с собой, второй остается в учреждении.Декларация с врачом подписывается бессрочно и действует до момента, пока пациент не решит его сменить. Для этого довольно просто подписать новый документ – изменения в системе происходят автоматически. Врач не имеет права отказывать в подписании деклараций, пока не наберет максимально рекомендуемое количество пациентов (от 900 до 2000 человек в зависимости от специальности). Выбирать врача из государственной больницы необязательно – можно подписать декларацию с врачом-предпринимателем или доктором из частной клиники. Частные клиники могут участвовать в программе, подписывать декларации с пациентами и оказывать первичную медпомощь за счет госбюджета, если согласятся работать по общему тарифу – 370 грн в год на пациента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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