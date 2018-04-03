Украинского тяжеловеса Александра Пелешенко обвинили в нарушении антидопинговых правил и строго наказали. Эту информацию обнародовал сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

IWF заявила, что проба нашего двукратного чемпиона Европы по Луганская дала положительный результат на нахлорталидон (диуретик, применяемый для лечения отеков и повышенного кровяного давления),передает со ссылкой на .

Как следствие, спортсмен временно не сможет принимать участие в соревнованиях. В любом случае, если будет установлено, что Александр Пелешенко не нарушал антидопинговых правил, то соответствующее решение будет опубликовано после проведения расследования.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не будет делать никаких дополнительных комментариев по делу до его закрытия.

Между тем, в России обеспокоены тем, что мировые антидопинговые правила усложняют участие российских спортсменов в важных международных соревнованиях. Поэтому хотят изменить "правила игры". Российский пытается внести изменения к базовому договору, лежащему в основе антидопинговой работы во всем мире.

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