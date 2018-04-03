В “Укрзализныце” цены на билеты остаются пока без изменений, приказ о повышении тарифов Мининфраструктуры еще согласовывается причастными ведомствами. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу “Укрзализныци”.

В сообщении указано, что: “Укрзализныця с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах”.

В компании отмечают, что из-за несвоевременной индексации тарифов Укрзализныця “продолжает наращивать убытки от пассажирских перевозок”.

Также в пресс-службе добавили: “Ведь уровень тарифов на перевозку пассажиров в вагонах 2-го класса скоростных поездов „Интерсити +“ и вагонах 1-го и 2-го класса скоростных поездов „Интерсити“ остается неизменным с 2012 года. Уровень тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в вагонах СВ остается неизменным с 2009 года, а во всех типах вагонов (кроме СВ и „Интерсити +“) - с октября 2014 года”.

Как сообщал “Укрзализныця” увеличила количество поездов на Пасхальные выходные.

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