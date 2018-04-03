Работа видеосервиса YouTube была восстановлена ​​во вторник после устранения неисправности, о которой ранее сообщал ряд пользователей по всему миру. Об этом сообщает со ссылкой на заявление, опубликованное на Twitter компании.

“Спасибо вам за терпение, „ошибка 500“ в настоящее время устранена!” — говорится в заявлении YouTube, размещенном в Twitter.

Как сообщал пользователи видеохостинга YouTube по всему миру, включая украинский, жалуются на проблемы в работе сервиса.

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