|В YouTube заявили об устранении неисправности в работе сервиса
|03.04.2018 04:24
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Работа видеосервиса YouTube была восстановлена во вторник после устранения неисправности, о которой ранее сообщал ряд пользователей по всему миру. Об этом сообщает со ссылкой на заявление, опубликованное на Twitter компании.
“Спасибо вам за терпение, „ошибка 500“ в настоящее время устранена!” — говорится в заявлении YouTube, размещенном в Twitter.
Как сообщал пользователи видеохостинга YouTube по всему миру, включая украинский, жалуются на проблемы в работе сервиса.
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