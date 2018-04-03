Если Верховная Рада не поддержит изменения в Конституцию относительно статуса Крыма, Меджлис "будет принимать решение", предупредил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, гендиректор телеканал АТР Ленур Ислямов. Ислямов: Если сказать крымским татарам, что не будет автономии, это будет сильнейшим ударом Фото: Ленур Ислямов / Facebook "Я думаю, что другого варианта нет. Если сказать крымским татарам сейчас, что не будет автономии, это будет сильнейшим ударом. Крымские татары имели свою государственность. Три раза два наших хана сжигали Москву вообще дотла. Мы потомки этих людей. Поэтому если мы действительно будем видеть, что украинская власть не понимает того, насколько важен свободный Крым в составе Украины, то мы тогда будем требовать вообще своей независимости", – подчеркнул он.По словам Ислямова, если Верховная Рада не поддержит изменения в Конституцию, то Меджлис крымскотатарского народа "будет принимать решение"."Мы найдем еще инструменты, как освобождать Крым. Народ никогда не сложит руки. Даже если потребуется 10 или 20 лет для нашей свободы, мы должны идти к этому. Этот путь неизбежен", – заверил он.В мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение."Мы хотя и с опозданием, но осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова", – заявлял он.В ноябре 2017 года завершилась подготовка соответствующих конституционных изменений.В марте 2018 года председатель Меджлиса, нардеп от Блока Петра Порошенко Рефат Чубаров заявил, что "было бы идеально" принять правки на восьмой и девятой сессии Верховной Рады.Крым был аннексирован Россией после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Деятельность Меджлиса в Крыму была запрещена российскими властями в апреле 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки если будет что года татар Теги: крымский конфликт