В первый день национальной компании “Доктор для каждой семьи” около 12,5 тысяч украинцев подписали декларацию с семейным врачом. Об этом сообщает со ссылкой на Facebook-страницу заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка.

“Около 12,5 тысяч пациентов определились со своим врачом. Это нормальное количество. Центральная база электронной системы отработала в штатном режиме, на нормальной скорости. Были случаи, когда „подвисали“ локально, их решали”, — отметил он в заметке.

Ковтонюк также добавил, что: “Были единичные случаи очередей. Однако в целом без чрезмерного ажиотажа. Были отдельные случаи некорректного поведения в медучреждениях (отказа, заполнение на бумаге и т.д.). Их зафиксировали ”.

“Словом, начали спокойно и уверенно. Мониторим ситуацию. Реагируем на трудности. Призываем ответственно и без спешки выбирать своих врачей”, — сообщил замминистра.

Как сообщал в Украине стартовала кампания по избранию семейного врача.

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