Обнародовали антирейтинг предприятий-должников по зарплате По теме: В Украине заработал список крупнейших предприятий-должников по зарплате. Проект в рамках кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы начал работу 2 апреля, сообщили на сайте Минюста. "На сегодняшний день имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. будет принимать необходимые меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками", - сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко,передает со ссылкой на . Антирейтинги создадут и обнародуют во всех регионах Украины. К крупнейшим должникам по выплате зарплаты вошло Харьковское государственное авиационное производственное предприятие. Организация задолжала работникам 73,7 млн грн. "Судостроительный завод им. 61 Коммунара" в Николаевской области задолжал 30,3 млн грн заработной платы. ПАО "Футбольный клуб" " в Харьковской области - 28,6 млн грн. Украины запустило Единый список должников алиментов, куда включены лица, которые имеют долги по уплате алиментов более 3 месяцев. Реестр должников находится на официальном сайте Министерства юстиции, где по фамилии и дате рождения можно найти человека, который имеет долг по уплате алиментов.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура юстиции грн алиментов млн реестр Теги: экономика