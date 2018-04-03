Национальная хоккейная лига продолжилась четырьмя баталиями центральной из которых стало противостояние “Тампа-Бэй Лайтнинг” и “Нэшвилл Предаторз”, сообщает со ссылкой на сайт НХЛ.

Основной вклад в победу “Предаторз” внес Филипп Форсберг, который забил два гола и сделал передачу, а вратарь Юсе Сарос отразил 29 бросков. Также забросали шайбы в ворота “молний” Йохансен и Смит, а единственное взятие ворот “Нэшвилла” организовал палат — 4:1.

“Нэшвилл” одержал 51-ю победу и повторил клубный рекорд (2006-07). Также “Предаторз” приблизился к завоеванию первого места в Центральном дивизионе, до семи очков увеличив отрыв от “Виннипега”, которому осталось провести четыре встречи. Кроме того, “Предаторз” (113 очков) до трех баллов увеличили отрыв от “Бостона” (110) в битве за Президентский кубок.

А “Тампа” (108) проиграла в четвертом матче из последних пяти и на два очка отстает от “Бостона” в битве за лидерство в Атлантическом дивизионе.

Отметим, что в других встречах “Монреаль” потерпел домашнее поражение от “Нью-Джерси” 1:2, “Вашингтон” на выезде обыграл “Питтсбург” 3:1, а “Анахайм” по итогам овертайма обыграли “Колорадо” 4:3.

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