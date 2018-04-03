В Сети была опубликована новая информация о будущем флагмане китайского производителя OnePlus 6. В частности - была названа стоимость модификаций устройств флагманской линейки. Об этом пишет со ссылкой на .

Издание сообщает, ссылаясь на источник, что флагман этого года будет стоить дороже. Базовая версия с 64 ГБ внутренней памяти обойдется покупателю в 523 доллара.

Смартфон с объемом памяти 128 ГБ будет стоить 602 доллара, а с 256 ГБ - 697 долларов.

Ранее сообщалось, что эксперты . Лидером была признана новинка от Huawei.

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