|
Киберполиция разоблачила киевлянина, который воровал аккаунты в соцсетях и требовал выкуп
|
03.04.2018 05:23
|
Злоумышленник обманным путем получал доступ к страницам
интернет-магазинов в Instagram, а потом требовал 10 тыс. грн за
разблокировку, сообщили в киберполиции Украины. Жилье хакера
обыскали Фото: cyberpolice.gov.ua Отмечается, что 23-летний
киевлянин взламывал не только персональные аккаунты. Злоумышленник,
используя фейковые страницы и электронные письма якобы от
администрации Instagram, получал доступ к страницам
интернет-магазинов, а потом требовал 10 тыс. грн за
разблокировку.Во время обыска у хакера обнаружили компьютерную
технику, мобильные телефоны с различными sim-картами, которые
преступник, по версии полиции, использовал для регистрации фейковых
доменных имен.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1
(создание с целью использования, распространения или сбыта вредных
программных или технических средств, а также их распространение или
сбыт) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.После
проведения экспертиз киевлянину должны выдвинуть подозрение.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира