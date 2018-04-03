Злоумышленник обманным путем получал доступ к страницам интернет-магазинов в Instagram, а потом требовал 10 тыс. грн за разблокировку, сообщили в киберполиции Украины. Жилье хакера обыскали Фото: cyberpolice.gov.ua Отмечается, что 23-летний киевлянин взламывал не только персональные аккаунты. Злоумышленник, используя фейковые страницы и электронные письма якобы от администрации Instagram, получал доступ к страницам интернет-магазинов, а потом требовал 10 тыс. грн за разблокировку.Во время обыска у хакера обнаружили компьютерную технику, мобильные телефоны с различными sim-картами, которые преступник, по версии полиции, использовал для регистрации фейковых доменных имен.Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт) и по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса.После проведения экспертиз киевлянину должны выдвинуть подозрение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки страницам требовал хакера доступ злоумышленник Теги: происшествия