Представитель президента в Верховной Раде Ирина заявила, что антикоррупционные активисты задекларировали больше, чем президент и премьер. Это передает со ссылкой на .

"Позиция фракции БПП - отменить е-декларирование. Общество уже увидело по 1,5 миллиона в год доходов у антикоррупционеров, больше чем у президента, премьера, генпрокурора. И займы, которые взяли всяких разных у подружек. Ребята на помощь наших международных партнеров живут неплохо. Доходы имеют хорошие. То есть, есть за что критиковать и быть антикоррупционером. Думаю, они себя хорошо чувствуют. Во власть они не идут, в депутаты пока не могут. Вот они на тех больших европейских деньгах и пиарятся".

Ирина отметила, что часть "Блок Петра Порошенко" проголосует за отмену изменений в закон об е-декларировании.

"Возможно депутаты рассмотрят законопроекты, которые внесли Парубий и . Просто будет анализ и результативность голосования. Конечно мы будем поддерживать законы, предложенные президентом и те законы, которые отменяют е-декларирования для общественных активистов и иностранцев ", - сказала .

С 1 апреля все чиновники должны подать свои электронные декларации за 2017 год. Вместе с ними впервые декларируются и антикоррупционные активисты. Такие требования для общественных организаций депутаты ввели с прошлого года. Изменения в законодательство подписал президент Порошенко. Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан сделал жесткое заявление через неотмененное декларирования для антикорупционеров. После критики ЕС президент изменил мнение и просил парламент отменить изменения. Проголосовать сможет только 3 апреля.

Между тем, в НАЗК объяснили, что технический персонал офисов антикоррупционных организаций не должен подавать декларации.

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