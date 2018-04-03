|Белый дом подтвердил подготовку встречи Трампа и Путина
|03.04.2018 05:42
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В Белом доме подтвердили, что вскоре может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
Она сказала, что в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта — через 2 дня после выборов президента России — Трамп предложил Путину провести совместную встречу.
“Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме”, — добавила Сандерс.
Однако, саму дату встречи она не уточнила.
Как сообщал Белый дом прокомментировал выдворение американских дипломатов из РФ.
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