В Белом доме подтвердили, что вскоре может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она сказала, что в ходе последнего телефонного разговора, который состоялся 20 марта — через 2 дня после выборов президента России — Трамп предложил Путину провести совместную встречу.

“Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме”, — добавила Сандерс.

Однако, саму дату встречи она не уточнила.

Как сообщал Белый дом прокомментировал выдворение американских дипломатов из РФ.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира