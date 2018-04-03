Мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора. Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принесло. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.

Директор агентства гражданской защиты Хорхе Мелендес заявил, что землетрясение ощущалось на большей части страны.

“У нас нет сообщений о каком-либо влиянии”, — цитирует его слова издание The Washington Post.

В сальвадорском отделении Красного Креста заявили, что сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

По данным Геологической службы США (USGS), магнитуда землетрясения достигла отметки 5,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине 49 км. Он был сосредоточен примерно в 80 км к югу — юго-востоку от столицы Сан-Сальвадора.

Как сообщал сильное землетрясение произошло в Тихом океане.

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