2 апреля оккупанты применяли гранатометы, минометы и пулеметы, сообщили в пресс-центре штаба АТО. Украинских военных обстреливали только на донецком направлении Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook Об этом утром 3 апреля сообщил пресс-центр штаба АТО.Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы, минометы и пулеметы возле Авдеевки, Водяного, Павлополя, шахты "Бутовка", Каменки, Песок, Широкино и Талаковки.На луганском направлении соблюдался режим тишины, говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1908700599140737 Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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