|В Сети появились кадры, на которых видно состояние полуразрушенного войной Донецка (видео)
|03.04.2018 06:01
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Соответствующее видео, снятое бывшим секретарем «совета безопасности ДНР» Александром Ходаковским, опубликовано в YouTube в понедельник, 2 апреля.
По маршруту, показанному на видео, можно увидеть лишь несколько редко встречающихся автомобилей. Улицы выглядят довольно пустынно. Асфальт побит воронками, а здания разрушены.
Все увиденное вызывает удручающее впечатление: ранее быстро развивающийся город превратился в полигон с разбитой инфраструктурой. Вряд ли в этих кадрах можно узнать украинский Донецк.
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