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Женщину в собственном доме убила ревнивая подруга
03.04.2018 06:03
Женщину в собственном доме убила ревнивая подруга По теме:

В селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области в одном из домов работники "скорой" обнаружили тело 53-летней жинккы. Ее зарезали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Женщина - хозяйка дома. Ее убийцу установили. Ею оказалась 54-летняя подруга. Подозреваемая призналась, что между ними вине конфликт из-за ревности. Во время ссоры она схватила кухонный нож и ударила свою соперницу в грудь. Когда домой вернулся сожитель потерпевшей, женщина была еще жива. Он и вызвал медиков, однако женщина умерла до их приезда", - рассказали правоохранители.

По факту умышленного убийства отрыто уголовное производство. С места происшествия изъято орудие убийства, назначен ряд экспертиз. Женщине за содеянное грозит до 15 лет тюрьмы,передает со ссылкой на .

 







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