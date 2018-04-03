В селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области в одном из домов работники "скорой" обнаружили тело 53-летней жинккы. Ее зарезали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

По факту умышленного убийства отрыто уголовное производство. С места происшествия изъято орудие убийства, назначен ряд экспертиз. Женщине за содеянное грозит до 15 лет тюрьмы,передает со ссылкой на .

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