|Женщину в собственном доме убила ревнивая подруга
|03.04.2018 06:03
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В селе Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области в одном из домов работники "скорой" обнаружили тело 53-летней жинккы. Ее зарезали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области."Женщина - хозяйка дома. Ее убийцу установили. Ею оказалась 54-летняя подруга. Подозреваемая призналась, что между ними вине конфликт из-за ревности. Во время ссоры она схватила кухонный нож и ударила свою соперницу в грудь. Когда домой вернулся сожитель потерпевшей, женщина была еще жива. Он и вызвал медиков, однако женщина умерла до их приезда", - рассказали правоохранители.
По факту умышленного убийства отрыто уголовное производство. С места происшествия изъято орудие убийства, назначен ряд экспертиз. Женщине за содеянное грозит до 15 лет тюрьмы,передает со ссылкой на .
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