Французский воспитатель мадридского “Реала” Зинедин Зидан прокомментировал будущее первое противостояние 1/4 финала Лиги чемпионов в котором его клуб на правах действующего чемпиона турнира встретится против прошлогоднего финалиста туринского “Ювентуса”. Об этом сообщает УЕФА, передает

“Это важный матч для обеих команд. Мы приехали показать хорошую игру, но финал в Кардиффе уже никак не касается следующей встречи. Мы о нем вообще не думаем. Считаю, у „Ювентуса“ и „Реала“ схожий менталитет. Я понял это еще по ходу игровой карьеры, ведь выступал за обе команды. „Ювентус“ очень сильно играет уже много лет. Это очень сбалансированная команда”, — подчеркнул Зидан.

Примечательно, что “Ювентус” является последним клубом, который выбивал мадридцев с турнира — в полуфинале 2015 года.

Добавим, что в прошлогоднем финале ЛЧ дубль Роналду помог “Реалу” обыграть “Ювентус” со счетом 4:1.

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