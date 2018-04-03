На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 26,16 грн/долл., передает со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 3 апреля установлены на таком уровне:

26,160960 грн за доллар;

32,232919 грн за евро;

0,456680 грн за российский рубль;

36,841832 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 апреля, курс всех валют - снизился.

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