На востоке без осадков, температура до +8°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +14°.

На западе Украины без осадков. Температура до +17°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура до +11°. В центре без осадков, температура до +12°.

В среду, 4 апреля, ожидается переменная облачность. Теплее только будет на западе — до +21°. В остальных регионах до +19°.

В четверг, 5 апреля, без осадков. Ночью по стране +2°…+9°, днем на западе до +20°.

В пятницу, 6 апреля, местами пройдут дожди. На юге до +22°, в остальных регионах +13°…+19°.

7 и 8 апреля в Украине будет солнечно. В субботу ночью прохладнее только будет на север — до 0°, на остальной территории +1°…+6°. Днем температура по стране +11°…+19°. В воскресенье ночью на востоке до +3°, днем в Украине от +12° до +20°.

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