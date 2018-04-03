В командовании ВМС ВС Украины завершается проработка контракта на получение двух патрульных катеров типа “Айленд”. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

“Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей, и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства”, — сообщил командующий Военно-Морских Сил ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Он также добавил, что: “Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, следовательно на законодательном уровне были определенные сложности по реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США”.

Также в заявлении отметили, что: “Сейчас ожидается сообщение от США относительно сроков проведения заключительной конференции по разработке основных условий контракта, во время которой планируется определить окончательную стоимость сопутствующих расходов, связанных с передачей катеров и сроки выполнения работ”.

Минобороны Украины уже сообщило американской стороне о готовности получить катера на предложенных условиях.

Сам процесс передачи катеров начнется после подписания вышеупомянутого контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа “Айленд”.

Как сообщал ВСУ о расследовании о катерах США для Украины: “игра на руку агрессору”.

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