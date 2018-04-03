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"Пасхальное перемирие": 20 обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении, потерь среди наших бойцов нет
03.04.2018 06:19
«Пасхальное перемирие»: 20 обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении, потерь между наших бойцов нет

Российские оккупанты открывали огонь из запрещенного вооружения по украинским защитникам на Донецком направлении. На Луганском направлении соблюдалась тишина.


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Сводка Пресс-центра штаба АТО за сутки 2 апреля 2018 года, информирует svodka.net.

Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать «пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.
В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов враг вел огонь по нашим укреплениям в Песках. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка. Также гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы — часто близко Водяного. Кроме того, под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковки, Павлополя, Гнутово, Водяного и Широкино.
Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

На Луганском направлении за прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины


Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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