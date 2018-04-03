|"Пасхальное перемирие": 20 обстрелов позиций ВСУ на Донецком направлении, потерь среди наших бойцов нет
|03.04.2018 06:19
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Российские оккупанты открывали огонь из запрещенного вооружения по украинским защитникам на Донецком направлении. На Луганском направлении соблюдалась тишина.
«Пасхальное перемирие»: 38 обстрелов наших позиций с использованием запрещенного оружия, - штаб АТОРоссийские военные использовали на Донбассе лазерное оружиеСитуация на фронте обостряется: за сутки - 47 обстрелов с применением запрещенного вооружения, - штаб АТО
Сводка Пресс-центра штаба АТО за сутки 2 апреля 2018 года, информирует svodka.net.
Боевики российско-оккупационных войск продолжают срывать
«пасхальное перемирие» в районе проведения АТО. За прошедшие сутки
зафиксировано 20 обстрелов позиций наших защитников.
На Луганском направлении за прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере. Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями Вооруженных Сил Украины