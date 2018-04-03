Транзитный объем природного газа в марте 2018 увеличился на 21,3% по сравнению мартом 2017 года и составляет 8,1 млрд кубометров. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу “Укртрансгаза”.

“Среднесуточный транзит в марте текущего года составил 260 млн кубов, что почти на 50 млн/сутки или на 22% больше, чем в феврале 2018”, — говорится в сообщении.

Как сообщал по результатам первого квартала 2018 транзит газа из РФ по территории Украины уменьшился до 20,1 млрд кубов, что на 3,1 млрд кубов или на 13,3% меньше чем за первые три месяца прошлого года.

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