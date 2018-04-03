В 28-м туре чемпионата Германии "Шальке" Евгения Коноплянки одолел "Фрайбург" (2:0) и продолжил победную серию до шести матчей,передает со ссылкой на .

После этого пресс-служба Бундеслиги потроллила украинского легионера гельзенкирхенцев.

"Доброе утро! В Шальке - шесть побед подряд. В 29-м туре серия может продолжиться. Не правда ли?", - говорится в твиттере.

В шести последних матчах Коноплянка провел на поле около одного тайма, выйдя на замену только в двух играх. То есть украинец уже два месяца не попадает в стартовый состав своей команды.

Коноплянка рассказал, что не понимает, почему тренер "Шальке" ему не доверяет: "Я тоже задавал такие вопросы. Ответ был не слишком многословен: "Все хорошо".

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