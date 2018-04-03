Антикоррупционный комитет ВР 3 апреля рассмотрит законопроект об отмене е-декларирования для общественных активистов.

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

"Я повторно обратился в комитет и на 9 утра назначено заседание комитета. И хочу вас заверить, если в 9 утра не будет кворума, то я в 10 утра, начиная заседание сессии, обращусь к членам комитета собраться прямо во время сессии.

Тем более нам дается полчаса на выступления от политических фракций для того, чтобы решение было принятым. И следовательно, я надеюсь и убежден, что решение будет принято", - подчеркнул спикер.

Парубий отметил, что любое решение антикоррупционного комитета - положительное или отрицательное - дает основания для рассмотрения соответствующего законопроекта в повестке дня сессии.

Поэтому он заявил, что предложит включить этот законопроект в повестку дня.

В понедельник во время заседания согласительного совета Андрей Парубий заявил, что в парламенте есть два новых законопроекта об отмене е-декларирования для общественных активистов, депутаты могут рассмотреть уже во вторник, 3 апреля.

По его словам, есть договоренность с антикоррупционным комитетом, который должен собраться 2 апреля и рассмотреть предложенные документы, чтобы 3 апреля их можно было внести в повестку дня и рассмотреть на пленарном заседании.

Однако комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции так и не рассмотрел проекты законов, поскольку не смог начать работу из-за отсутствия кворума.

Ранее сообщалось, что НАПК поддерживает отмену электронного декларирования для участников антикоррупционных общественных организаций.

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