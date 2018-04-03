В первый день национальной кампании по выбору врача (терапевта, педиатра или семейного врача) 12,5 тысяч граждан Украины подписать декларации с врачами.

Об этом в понедельник, 2 апреля, в эфире Громадського сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

«Вся страна уже сегодня начала. 12,5 тысяч пациентов уже сегодня выбрали своих врачей, подписали декларации. Это довольно большое количество», — сказал он.

По словам представителя Минздрава, около тысячи медицинских учреждений присоединились к электронной системе здравоохранения, которая позволяет выбрать семейного врача.

Ковтонюк отметил, что несколько крупных частных медицинских учреждений проявили заинтересованность в присоединении к кампании.

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