|Стало известно, сколько украинцев уже подписало декларации с врачами
|03.04.2018 06:33
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В первый день национальной кампании по выбору врача (терапевта, педиатра или семейного врача) 12,5 тысяч граждан Украины подписать декларации с врачами.
Об этом в понедельник, 2 апреля, в эфире Громадського сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.
«Вся страна уже сегодня начала. 12,5 тысяч пациентов уже сегодня выбрали своих врачей, подписали декларации. Это довольно большое количество», — сказал он.
По словам представителя Минздрава, около тысячи медицинских учреждений присоединились к электронной системе здравоохранения, которая позволяет выбрать семейного врача.
Ковтонюк отметил, что несколько крупных частных медицинских учреждений проявили заинтересованность в присоединении к кампании.
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