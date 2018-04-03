Ряд портовых компаний РФ рекордно обвалились в стоимости и понесли убытки на миллиарды рублей из-за разборок внутри приближенных к власти элит.

Просто прекрасные вести приходят с полей биржевых фондов и сегодняшних торгов российскими акциями. Так, целый ряд портовых компаний РФ рекордно обвалились в стоимости и понесли убытки на миллиарды рублей!

В частности, Дальневосточное морское пароходство потеряло 19,4% с потерей капитализации на 4 млрд рублей, Новороссийский морской торговый порт, являющийся одним из основных нефте-трафиков РФ потерял 3,7% от стоимости, Трансконтейнер обвалился на 4,7%!

И вот думаете, виной всему санкции? А вот и нет, как раз наоборот. Данное пике спровоцировали разборки внутри самих приближенных к власти элит.

Дело в том, что недавно был арестован по обвинению в хищении бюджетных средств один из российских олигархов, Зиявудин Магомедов, поднявшийся в эпоху Медведева и являющийся владельцем вышеперечисленных портовых компаний. Глаз на одну из этих компаний положил такой человек, как Николай Токарев, владеющий 50% “Транснефти”, а по совместительству являющийся другом Путина. Однако ему было отказано в продаже, вот за дело и взялись проверенные методы “свободной рыночной экономики”.

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Чем хорош такой кипеш? Прежде только тем, что на фоне того, как кремлевские пауки жрут друг друга, пытаясь в эпоху ужесточения санкций урвать кусок пожирнее, Россия продолжает нести существенные финансовые потери. И это, надо признать, не может не радовать, ведь фактор личностного обогащения элит не способствует развитию страны, а лишь вредит ей, что снижает возможности по реализации реваншистских амбиций.

Як то кажуть – мазаль тов!

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