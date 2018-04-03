Киевская городская власть создала карту с точками передвижной торговли в городе,передает со ссылкой на .

Об этом сообщил первый заместитель департамента благоустройства Тарас Панчий в Facebook.

На карте обозначены мобильные точки по продаже уличной еды, кофе, фруктов и овощей. Также там указано имя владельца, назначение, тип объекта, площадь, которую он занимает и адрес, по которому должен размещаться торговая точка.

28 марта в возле станции метро Левобережная сгорел киоск. После этого мэр поручил проверить все торговые помещения и объекты близко станций метро и остановок общественного транспорта на соблюдение норм пожарной безопасности.

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