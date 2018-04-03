Украинская власть обязана внести изменения в Конституцию и предоставить Крыму статус национально-территориальной автономии. Об этом вице-президент Всемирного конгресса крымских татар, гендиректор телеканал АТР Ленур Ислямов рассказал в интервью "Радио Свободе", которое опубликовали 1 апреля.

"Я думаю, что другого варианта нет. Если сказать крымским татарам сейчас, что не будет автономии, это будет сильнейшим ударом. Крымские татары имели свою государственность.

Три раза два наших хана сжигали Москву вообще дотла. Мы потомки этих людей.

Поэтому если мы действительно будем видеть, что украинская власть не понимает того, насколько важен свободный Крым в составе Украины, то мы тогда будем требовать вообще своей независимости", – подчеркнул он.

По словам Ислямова, если Верховная Рада не поддержит изменения в Конституцию, то Меджлис крымскотатарского народа "будет принимать решение".

"Мы найдем еще инструменты, как освобождать Крым. Народ никогда не сложит руки. Даже если потребуется 10 или 20 лет для нашей свободы, мы должны идти к этому. Этот путь неизбежен", – заверил он.

В мае 2016 года президент Украины Петр Порошенко инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии для разработки изменений в Конституцию, касающихся права крымских татар на самоопределение.

"Мы хотя и с опозданием, но осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар с полным гарантированием равных прав и свобод этнических украинцев, россиян и других этносов полуострова", – заявлял он.

Вспоминая аннексию Крыма, Ислямова заявил:

"Я скажу за себя лично: я бы поднимал народ. Все-таки я имел охранные структуры, больше 100 человек было под ружьем, было огромное количество людей, которые готовы были сражаться. Ценой большой крови можно было это сделать… Я сам первый бы возглавил бы все это дело."

Так же он уточнил, что энергоопоры при блокаде Крыма взорвали не "неизвестные", а "русские террористы".

Ислямов подтвердил, что прямо сейчас готов брать оружие и идти в Крым:

"Все хотят мира, но когда приходит враг, мы должны готовиться. Он с оружием в руках к нам пришел, и мы с оружием в руках должны готовиться освобождать.

Он должен видеть нашу готовность сражаться за Крым. Когда он ложится спать, он должен думать о том, есть ли рядом с ним наш диверсант, есть ли рядом с ним опасность…

У нас должны быть кулаки.

Нет государства без армии, не бывает. У нас должна быть своя армия, крымская.

У крымскотатарской автономии в составе Украины должна быть, в том числе, и армия." - Заявил Ленур Ислямов.

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