|"Русская домашняя баня". Волочкова показала мексиканскому телевидению свое жилище и парилку
|25.06.2018 11:01
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Как я учила представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане.. * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #bestПубликация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июн 2018 в 2:40 PDT
Моя авторская баня на мексиканцев чувство произвела! * Ну и танец маленьких лебедей мы с Чики станцевали прямо в парилке * Всегда на позитиве! * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #bestПубликация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июн 2018 в 2:42 PDT
Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела чувство.. * Но это еще только начало... * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #bestПубликация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Июн 2018 в 11:03 PDT
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра.Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера