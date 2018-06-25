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"Русская домашняя баня". Волочкова показала мексиканскому телевидению свое жилище и парилку
25.06.2018 11:01
Российская танцовщица Анастасия Волочкова продемонстрировала мексиканскому телевидению свое жилище, акцентировав внимание на парилке. Волочкова: А вы думали, как звезда живет? Фото: volochkova_art / Instagram Видео она опубликовала в Instagram."Как я учила представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане", – написала она.Волочкова отметила, что ее дом занимает площадь в 250 квадратных метров."А вы думали, как звезда живет?" – обратиась она к мескиканскому журналисту.

Как я учила представителей мексиканского ТВ париться в русской домашней бане.. * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июн 2018 в 2:40 PDT

Моя авторская баня на мексиканцев чувство произвела! * Ну и танец маленьких лебедей мы с Чики станцевали прямо в парилке * Всегда на позитиве! * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 20 Июн 2018 в 2:42 PDT

Экскурсия по моему гостевому домику в 250 метров на мексиканцев произвела чувство.. * Но это еще только начало... * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #радость #любовь #счастье #я #лето #volochkova #russia #ballet #love #instagood #look #me #summer #best

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 19 Июн 2018 в 11:03 PDT
Анастасия Волочкова начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра.Она заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стало якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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