|Президент Египта по количеству голосов на выборах обошел даже Путина
|03.04.2018 06:49
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В Египте избрали нового старого главу государства – по окончательным результатам президентских выборов, которые происходили здесь с 26-го до 28 марта, победу одержал действующий гарант 63-летний Абдул Фаттах аль-Сиси, следовательно он будет править страной следующие четыре года.
Как сообщает Ahram Online, за него свои голоса отдали 97,08% египтян, которые пришли на выборы.
Заметим, что соревновался с ним только один человек – руководитель малоизвестной партии «Аль-Гед» Муса Мустафа Муса, который в итоге одержал 2,92% голосов.
Явка составила 41,5%. Кроме того, 7,27% опущенных в урны бюллетеней признаны недействительными.
Согласно египетским законам, отказ от участия в голосовании влечет за собой штраф в размере 500 египетских фунтов (примерно 29 долларов).
Добавим, что на предыдущих президентских выборах в 2014 году аль-Сиси победил с показателем в 96,91% голосов. Правда, на третье свое президентство он вряд ли пойдет, конституция страны ограничивает период пребывания на этом посту двумя четырехлетними сроками.
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