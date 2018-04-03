Первые места в рейтинге заняли предприятия, входящие в состав госконцерна «Укроборонпром«.

В рамках проведения кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы, Министерство юстиции создало антирейтинг крупнейших предприятий-должников по заработной плате и другим выплатам, связанным с трудовыми правоотношениями, информирует svodka.net.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Это иллюстрация того, что сегодня имеют место грубые нарушения предприятиями трудовых прав людей. Министерство юстиции будет принимать все меры для ликвидации их задолженности перед своими работниками», – подчеркнула Глущенко.

По словам замминистра, подобные антирейтинги будут созданы и опубликованы во всех регионах Украины.

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Отметим, что первые места в рейтинге заняли предприятия, входящие в состав госконцерна «Укроборонпром» – «Харьковское государственно авиационное производственное предприятие» и ГП «Судостроительный завод им. 61 коммунара», а также принадлежащий беглому Серею Курченко футбольный клуб «Металлист», который находится в процедуре банкротства.

По словам Глущенко, со 2 апреля мобильные группы по ликвидации задолженности по выплате заработной платы начали свою работу в наиболее проблемных регионах – Харькове, Днепре, Кривом Роге, Мариуполе, Торецке и Северодонецке.

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«До конца апреля аналогичные мобильные группы заработают в Киеве, Запорожье, Николаеве, Киеве, Хмельницком и Херсоне. Мобильные группы будут проводить регулярную проверку состояния выполнения судебных решений по оплате труда предприятиями», – отметила Глущенко.

Замминистра добавила, что создание мобильных групп является продолжением работы Министерства юстиции в направлении существенного улучшения ситуации с исполнением судебных решений.

«Поскольку работа аналогичных мобильных групп по взысканию задолженности по алиментам доказала свою эффективность, было принято решение применить такой метод воздействия и к должникам по выплате заработной платы», – подчеркнула Глущенко.

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