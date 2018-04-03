|Зірка серіалу "Школа" вперше показала свою донечку (ФОТО)
|03.04.2018 06:53
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Зірка серіалу "Школа" Яніна Андреєва напередодні поділилася з шанувальниками чи не першою світлиною зі своєю донькою Веронікою.
Як розповіла актриса, і чоловік, і донечка дуже позитивно відреагували на її постійну зайнятість і зйомки.
"У нашій сім’ї дуже мудрий тато, він проявив себе як справжній чоловік і став для мене підтримкою у всьому, у тому числі у вихованні Вероніки. Разом вони готували смаколики, які потім привозили мені на знімання, гралися, відвідували бабусь. Я була спокійна за нашу доньку і розуміла, що у неї все добре", - розповіла Яніна.
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