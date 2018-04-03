|СМИ: глава МИД КНДР вылетел в Пекин
|03.04.2018 06:54
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Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию. Об этом сообщает со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.
По данным источников телекомпании министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.
При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.
Как сообщал Ким Чен Ын надеется, что концерт артистов из Южной Кореи показал единение корейской нации.
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