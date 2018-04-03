Министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо утром во вторник вылетел из Пхеньяна в Пекин, чтобы отправиться затем с визитом в Азербайджан и Россию. Об этом сообщает со ссылкой на японскую телекомпанию NHK.

По данным источников телекомпании министр направится в Азербайджан, где примет участие в конференции Движения неприсоединения (пройдет 5-6 апреля), а затем поедет в Россию.

При этом телекомпания отмечает, что официальной информации от КНДР пока нет.

Как сообщал Ким Чен Ын надеется, что концерт артистов из Южной Кореи показал единение корейской нации.

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