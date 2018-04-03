Дешевле только двухкомнатную квартиру можно купить в окраинных районах областных центров Украины.

Дороже только, за $40 тыс., двухкомнатные квартиры продают в столице. В Днепре за жилье придется заплатить $26 тыс. Недорого приобрести двухкомнатную квартиру можно в Полтаве и Черкассах - за $15,5 тыс, передает со ссылкой на .

В Западной части Украины купить двухкомнатное жилье на вторичном рынке недвижимости по самой высокой цене можно во Львове - за $27 тыс. Дешевле такое жилье стоит в Хмельницком и Луцке - $13 тыс.

В Восточной части Украины в среднем за двухкомнатную квартиру придется заплатить $15-27 тыс. Купить дешевое жилье можно в многоквартирных домах старой постройки Запорожье - за $15 тыс. Самые высокие показатели были зафиксированы в Харькове - $27 тыс.

В Южной части Украины дороже только приобрести двухкомнатную жилье можно в Одессе - за $36 тыс. Дешевле, $14 тыс., жилье стоит в Херсоне.

В Северной части Украины высокая цена двухкомнатной квартиры была зафиксирована в Ровно - $17 тыс. Недорого, за $13 тыс., можно приобрести жилье в многоквартирных домах вторичного рынка недвижимости Чернигова.

За последние 10 лет в Украине падают цены на жилье в долларовом эквиваленте. Происходит это из-за обесценивания гривны, падение покупательной способности украинцев, нестабильной ситуации в Донбассе. Ожидается, что в 2018 году недвижимость подешевеет примерно на 10%, хотя критического обвала не будет.

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