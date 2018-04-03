|New York Post разместила на обложке карикатуру с Трампом, пинающим Путина
|03.04.2018 06:59
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Скриншот: nypost.com
26 марта Трамп поручил депортировать из страны 60 российских представителей в связи с отравлением в Великобритании бывшего разведчика Сергея Скрипаля.29 марта Кремль в ответ объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии консульства США в Санкт-Петербурге.До этого, поздравляя Путина с победой на президентских выборах 18 марта, Трамп предложил ему ряд возможных мест для ближайшей встречи.
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