Украинский форвард команды университета “Восточного Вашингтона” Богдан Близнюк заявил о желании выступать за национальную команду, информирует со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

“Конечно, играть за сборную Украины — это нечто невероятное и большая честь для меня. Это то, чего я однозначно хочу достичь. Связи с Украиной я не терял никогда, у меня там много родных, я даже очень неплохо говорю на украинском. Собственно почти вся наша семья между собой общается на украинском”, — сказал Близнюк.

Стоит отметить, что минувший уик-энд в американском Сан-Антонио состоялся Матч звезд NCAA, между игроков сборной “Запада” был и Близнюк, парень, который родился в Луцке, но с 6 лет живет в Соединенных Штатах.

Примечательно, что в этом году уроженец Луцка попытается попасть в НБА.

Добавим также, в нынешнем сезоне Близнюк проводил на площадке в среднем 35,1 минуты, набирая 21,2 очка при 6,8 подборов и 3,9 передачи.

Напомним, что украинец стал самым результативным игроком в истории конференции “Big Sky” и “Восточного Вашингтона”.

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