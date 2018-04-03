Ему было 102 года. После завершения службы прежний шпион издал книгу под названием «Мемуары шпиона-любителя», в которой описал себя как первого шпиона времен «холодной войны».

Отмечается, что Айзексон получил образование в сфере экономики и права, а после окончания Школы права Гарвардского университета около года проработал юристом и потом записался в Национальную гвардию США.

Во время Второй мировой войны его направили в Великобританию, где он стал работать на Управление стратегических служб (OSS), на базе которого впоследствии было создано ЦРУ. После войны он перебрался в ГДР, где следил за гражданами СССР и передвижениями советских войск.

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