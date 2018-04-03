В генконсульствах сейчас работает очень мало людей.

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Из Украины высланы 13 российских дипломатов. Столько же украинских диппредставителей отправила домой Москва. Об этом говорится в материале ТСН.Тиждень на Youtube. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Правда, процессу высылки именно украинцев Кремль уделил особое внимание, традиционно прибегая к шантажу в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе.

На этой неделе в здание российского МИД вызвали послов 23 стран, которым вручили стандартные ноты протеста и поименные списки дипломатов, которых РФ объявила персонами нон грата. Самый длинный список между европейцев из 13 человек вынес представитель Украины.

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Украине посвятили отдельное заявление с традиционными угрозами. На дипломатическом языке это звучит как осложнение переговоров по оккупированному Донбассу. «Срежиссированные действия Киева с западными странами, включая Францию ​​и Германию, создают негативный фон для переговоров по урегулированию кризиса в Украине, в том числе в рамках» нормандского формата», — заявили в ведомстве во главе с Сергеем Лавровым.

Украинцам дали 48 часов на сборы. Известно, что все дипломаты уже находятся на территории Украины. Государственную границу они пересекали на автомобилях. В основном это были шесть дипломатов из посольства, пятеро из Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону и еще двое из Генконсульства в Санкт-Петербурге. Консулов ​​в Екатеринбурге и Новосибирске россияне решили не трогать. Это бы означало автоматическое их закрытия, так как там работают только по два-три дипломата.

Посольство Украины в России охраняют снаружи российская полиция, а изнутри — украинские пограничники. Посольство Украины занимает чуть ли не целый квартал, где есть отдельное здание консульского отдела, здание посольства, отель при дипмиссии (когда-то здесь размещалось постоянное представительство отдельного члена ООН — Украинской Советской Социалистической Республики).

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До захвата Крыма и войны в Донбассе это была самая дипломатическая задача Украины за рубежом, где работали полторы сотни человек, а делегации из Киева прибывали ежедневно. После российского вторжения персонал сократили более чем в три раза. Посол Украины отозван еще в марте 2014 года. Теперь здесь есть только Временный поверенный и чуть больше двадцати дипломатов. В Посольстве отказались давать какие-либо комментарии.

«Закончился у меня загранпаспорт украинский — решила сделать новый. Процедура несложная. Очереди, конечно, и погода подвели. У меня маленький ребенок, я не могла с ней выехать в Украину, в садик не ходит, не с кем оставить. Очень важно, чтобы здесь были представители Украины», — считает Яна Писаренко, гражданка Украины из Дружковки.

Ежедневно новенький биометрический загранпаспорт Украины в Москве оформляют 30-40 человек. Сюда приходят иностранцы для получения визы. «Я работаю в России, у меня есть друг и я стараюсь посетить Украину. Я хочу узнать, что с моей визой: готова ли она. Это моя третья попытка. Виза стоит 3800 рублей. Я уже трижды платила. Мать моего друга прислала мне приглашение в Украину», — рассказала Шерин, гражданка Филиппин.

Чувствительный удар Россия нанесла именно по консульству в Ростове-на-Дону, где проходит много судов над украинскими политическими заключенными. Из Посольства россияне выслали преимущественно офицеров безопасности, но упоминание об их работе все равно останется в виде колючей проволоки над забором, который натянули непосредственно перед этой дипломатической войной.

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