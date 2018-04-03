Сразу два лидера повстанческой Армии национального освобождения (АНО) уничтожены в Колумбии. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт главнокомандующего колумбийской армией Рикардо Гомеса.

По словам военнослужащего в первом случае речь идет о лидере крыла АНО в регионе Кататумбо. “Нейтрализованный мятежник по прозвищу Бреймар, глава фронта имени Луиса Энрике Леона, который отвечал за контроль над путями наркотрафика и контрабанды на границе с Венесуэлой. Он ответственен за террористические атаки, вымогательство и похищение в департаментах Норте-де-Сантандер и Сезар”, — написал Гомес в Twitter.

В ходе еще одной операции был уничтожен мятежник по кличке Фидель, второй человек в руководстве фронта имени Альфредо Гомеса Киньонеса в составе АНО, сообщает портал Noticiero Digital.

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