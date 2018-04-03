Народный депутат из фракции партии "Оппозиционный блок" Евгения Бакулина объявили в розыск.

Информация о нем разместили в разделе "Разыскиваемые лица" на сайте Министерства внутренних дел. Последнее обновление публикации - 2 апреля 2018. В документе Бакулина называют "лицом, которое скрывается от органов прокуратуры". Как дата исчезновения указано 19 марта 2018,передает со ссылкой на .

15 марта сняла неприкосновенность с народного депутата из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина и позволила его задержание и арест.

вызывает на 5 апреля Бакулина в качестве подозреваемого для проведения следственных и процессуальных действий в уголовном производстве.

Его подозревают в завладении средствами НАК " Украины" путем злоупотребления служебным положением; в составлении и выдаче заведомо ложных официальных документов; в совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными в результате нарушения, предшествовало отмывание доходов.

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