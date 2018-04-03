|Цукерберг назвал сроки решения проблемы с утечкой данных пользователей Facebook
|03.04.2018 07:21
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Об этом сообщил руководитель Facebook Марк Цукерберг.
Он добавил, что одна из проблем Facebook заключалась в «идеализме».
«Сосредоточившись на положительных аспектах соцсети в качестве инструмента, который объединяет людей, создатели Facebook не потратили довольно времени, не продумали некоторые слабые стороны использования инструментов», – сказал основатель соцсети.
Он добавил, что решение проблемы займет несколько лет.
Я хотел бы решить эти проблемы за три или шесть месяцев, и
реальность состоит в том, что решение этих вопросов потребует
длительного периода времени,
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