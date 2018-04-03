Об этом сообщил руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Он добавил, что одна из проблем Facebook заключалась в «идеализме».

«Сосредоточившись на положительных аспектах соцсети в качестве инструмента, который объединяет людей, создатели Facebook не потратили довольно времени, не продумали некоторые слабые стороны использования инструментов», – сказал основатель соцсети.

Он добавил, что решение проблемы займет несколько лет.

Я хотел бы решить эти проблемы за три или шесть месяцев, и реальность состоит в том, что решение этих вопросов потребует длительного периода времени,

– сказал Цукерберг.

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