Украинцев, которые сейчас находятся в тюрьмах и СИЗО России, нельзя называть политзаключенными – это заложники. А акт взятия людей в заложники является видом военного преступления.

Об этом в эфире ObozTV заявил юрист-международник, чрезвычайный и полномочный посол Украины, экс-представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко, информирует svodka.net.

«Разрыв дипломатических отношений не означает разрыв консульских отношений. Нужно принимать отдельное решение по закрытию консульских представительств. Но россиянам и не нужно этого делать, чтобы лишний раз не нарываться на негативную реакцию международного сообщества. Они и так не дают нормально работать нашим представителям: когда хотят – дают согласие, не хотят – не дают», — отметил он.

Юрист утверждает, что Россия не имеет права отказывать консульским представителям контактировать с заложниками.

«Разрыв дипломатических отношений не означает разрыв консульских отношений. Нужно принимать отдельное решение по закрытию консульских представительств. Но россиянам и не нужно этого делать, чтобы лишний раз не нарываться на негативную реакцию международного сообщества. Они и так не дают нормально работать нашим представителям: когда хотят – дают дозволение, не хотят – не дают», — отметил он.

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«У нас употребляют неправильную терминологию, когда говорят, что там политические заключенные. Это заложники. То есть это граждане Украины, которые были своевольно арестованы и подконтрольными российским властям судебными органами заключенные. Так что это заложники. И этот акт, акт взятия в заложники, запрещается международным гуманитарным правом и является разновидностью военного преступления», — разъяснил Владимир Василенко.

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