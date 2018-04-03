Об этом заявил военный знаток и блогер Алексей Арестович.

«Мы понимаем, что эта война (на Донбассе, — ред.) может закончиться за 5 минут приказом Путина, а если она не заканчивается, значит, нет такого приказа. А раз нет такого приказа, значит, Путин не хочет кончать войну», — сказал он.

По словам Арестовича, конкретные способы и путь окончания войны абсолютно не важны.

«Важно, чтобы дали команду закончить, которой нет и не будет, поскольку Путин довел внутреннюю и внешнюю истерию до такого состояния, что может играть только на обострение. Он сам стал заложником политики, которую сформировал. Если он пойдет на попятную, у него начнутся большие внутренние проблемы», — уточнил знаток.

Он добавил, что перемирия на Донбассе — это только пауза. При этом России сейчас не выгодно обострять ситуацию на востоке Украины.

«В разгаре дело Скрипаля (экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании, — ред.), их обвиняют во всем, высылая дипломатов, а сейчас они еще получат обвинения по Донбассу. Зачем им (России, — ред.) это нужно? Они лучше зависнут на время», — отметил Арестович.

В то же время он уточнил, что Запад будет прилагать все усилия для прекращения войны на Донбассе и восстановления мира на этих территориях.

«Сценарий Запада известен — сначала усиление наблюдательной миссии, затем ввод миротворцев, потом политическая часть. Недавно [первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр] Хуг заявил, что они будут ставить новые посты на границе и так далее. У них был единственный согласованный план, который ведут все уполномоченные институты, начиная от миссии ОБСЕ. Запад последовательно проводит свою политику в этом отношении», — подытожил он.

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