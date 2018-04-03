Сотрудники Белого дома в случае атаки с применением оружия массового поражения могут спастись в секретном бункере под Белым домом, а пока борются с мухами, написал в книге «Белый дом Трампа: изменение правил игры» экс-журналист Washington Post Рональд Кесслер.

Отрывки из книги Кесслера приводит издание Washington Examiner.

По утверждению журналиста, бункер на случай «сценария Судного дня» был построен под западным крылом Белого дома во время президентства Барака Обамы и обошелся в 376 млн долларов. Стройка на территории северной лужайки началась еще в 2010 году, а официальной ее целью было «улучшение электропроводки и системы кондиционирования воздуха», передает РИА «Новости».

«Бункер глубиной не менее чем в пять этажей, построенный почти в конце срока Обамы, может вместить целое западное крыло (Белого дома) в случае применения оружия массового поражения», – говорится в книге Кесслера, отметившего, что существование бункера «засекречено».

При этом он отмечает, что у персонала Белого дома есть более насущная проблема, чем защита от оружия массового поражения.

Хотя они готовы к ядерной зиме, сотрудники Белого дома борются с более насущной проблемой.

«Западное крыло, построенное на болоте, осаждают мухи.

Трамп ненавидит мух.

Работники убивают их с помощью ружей с солью под давлением», – пишет журналист в своей книге.

По данным издания, под восточным крылом Белого дома есть еще один бункер, называемый центром по чрезвычайным операциям президента, а сам Трамп получает в день от шести до восьми угроз от разных людей.

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