Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром выросли в цене до 67,79 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,22%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,12 доллара за баррель, прибавив 0,17%.

Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.

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