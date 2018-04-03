|Brent торгуется ниже 68 долл. за баррель
|03.04.2018 07:31
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром выросли в цене до 67,79 доллара за баррель, передает со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:19, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,22%.
При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 63,12 доллара за баррель, прибавив 0,17%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.
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