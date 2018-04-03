|Встреча Путина с Трампом. Белый дом дал официальное пояснение
|03.04.2018 07:31
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Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля, информирует svodka.net.
При этом дату встречи представитель Белого дома не назвала. Однако она уточнила, что та состоится «в ближайшем будущем». Возможность встречи главы государств обсудили 20 марта в ходе телефонного разговора.
«Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме», – сообщила Сандерс.
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