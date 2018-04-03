Белый дом подтвердил встречу президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник, 2 апреля, информирует svodka.net.

При этом дату встречи представитель Белого дома не назвала. Однако она уточнила, что та состоится «в ближайшем будущем». Возможность встречи главы государств обсудили 20 марта в ходе телефонного разговора.

«Они обсудили двустороннюю встречу в недалеком будущем в ряде потенциальных мест, в том числе в Белом доме», – сообщила Сандерс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира