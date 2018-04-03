Руководитель Специализированной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, которого просит освободить генеральный прокурор Украины Юрий , заявления, что не видел дисциплинарной жалобы генпрокурору. Об этом Холодницкий заявил в комментарии, передает со ссылкой на .

"Я буду оспаривать каждую позицию. И сначала дайте почитаю жалобу, что там написали. Я так понимаю, что они будут руководствоваться теми дисками - послушаем что там есть, и каждое слово будем просто комментировать", - сказал Холодницкий.

Он также добавил, что готов принять решение об увольнении с должности, однако сделает это после всех следственных процедур.

"Я знаю, что будут ставить вопрос снятия с должности на время производства...Я за должность не держусь и приму решение о дальнейшем пребывании после окончания всех этих процедур", - добавил Холодницкий.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 30 марта попросил уволить Назара Холодницького с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. отметил, что в квалификационно-дисциплинарну. комиссию прокуроров направили жалобы на руководителя САП Назара Холодницького.

Впоследствии в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) дали объяснение по расследованию в отношении Холодницкого. Так, в НАБУ отметили, что существуют основания полагать, что в действиях Холодницкого могут просматриваться признаки для привлечения его к уголовной и дисциплинарной ответственности. 30 марта 2018 года директор НАБУ Артем Сытник также направил жалобу в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП).

По словам директора НАБУ, председатель САП мог "сливать" информацию о подготовке обысков, тормозил расследование и давил на прокуроров. Подозрения НАБУ подтвердились, рассказал Сытник, в ходе расследования дела мэра Одессы Геннадия Труханова.

Кроме того, Юрий подтвердил, что ГПУ проводила следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого. В частности, в кабинете руководителя САП были установлены подслушивающие устройства.

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